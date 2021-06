LO DESCARTA TOTALMENTE. Reinas del Show empezó el pasado sábado y mucho se ha rumoreado sobre las participantes y aquellas que no aceptaron la propuesta de Gisela Valcárcel para participar en el reality. Una de ellas, según Amor y Fuego, habría sido Karla Tarazona, quien dejó en claro que jamás participaría en el programa de La Señito.

“No tendría sentido que yo me cierre hasta el final y luego me veas bailoteando... no existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces. No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, dijo la locutora.

Al parecer, Karla Tarazona se estaría refiriendo a la polémica que se vivió hace unos años en ‘Reyes del Show’, cuando Christian Domínguez era su pareja y participó en el programa con Isabel Acevedo, quien era su bailarina.

En esa época, el Wachimán y la ‘Chabelita’ se conocieron y comenzaron a frecuentarse, terminando en una presunta infidelidad. Karla dio por terminada su relación y el cantante empezó un romance que duró varios años con la bailarina.

Macarena también choteó a Gisela

Amor y Fuego también recogió las declaraciones de Macarena Gastaldo, quien reveló que desde hace algún tiempo estaba en conversaciones con Gisela Valcárcel para estar en ‘Reinas del Show’, pero no llegaron a cerrar el trato.

“A mí el lunes me llamaron para ingresar y yo ya tenía hotel pasajes, todo pagado, tenía mis vacaciones pagadas, la verdad era esa”, dijo la gaucha.

