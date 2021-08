MUY SOSPECHOSO. Así calificó Karla Tarazona la decisión de la justicia de recibir dos demandas de Leonard León en su contra, una de régimen de visitas para sus hijos y otra de reducción de la pensión de alimentos.

“Hay cosas muy sospechosas en este caso. Cuando una persona es deudor de alimentos, no asiste a sus hijos, no tienen por qué recibirle ninguna demanda, ni de régimen de visitas ni de reducción de alimentos. Entonces por qué al señor, sabiendo que es deudor de más de 40 mil soles, se le reciben los juicios cuando supuestamente, según la ley, no podría ni siquiera ingresar un papel”, indicó en Mujeres al Mando.

En ese sentido, aseguró que todo tiene un límite y que ha tenido mucha paciencia con él. “Ya llegó el momento de decir hasta aquí no más. Yo voy a demostrar que no todo lo que dice la otra parte es cierto, nosotros venimos durante mucho tiempo buscando justicia pero el día de hoy lo voy a poner con punto y coma, más claro que el agua de un manatial”, dijo la locutora.

En ese sentido, indicó estar cansada de las actitudes del padre de sus hijos. “Encima que esta persona no se atreve a cumplir económicamente ni emocionalmente con los niños, todavía tiene la frescura de seguir molestando y fastidiando la tranquilidad, no solamente de mis hijos, sino también la mía”, aseveró Karla Tarazona.