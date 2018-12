Karla Tarazona: "Estar con novio es un desgaste emocional"

Valentino, Steffano y Alessandro son los hombres por quienes Karla Tarazona daría la vida. Dos son fruto de su relación con Leonard León y el último, del romance que tuvo con Christian Domínguez. Como asegura Karla, en Navidad trata de engreír a sus retoños, siempre y cuando se porten bien y saquen buenas notas en la escuela.



Karla, ¿cómo es tu Navidad con tres hijos varones?

Comienzas dos meses antes ja, ja, ja. Son tres y cada uno tiene gustos distintos. Aquí entra el chantaje de las notas, si tienen buenas notas hay regalos, sino nada.

¿Eres una mamá regalona?

Regalona no soy, mamá sí, ja, ja, ja. Les doy lo justo y necesario. Antes, cuando tuve a mi primer hijo, sí pues. A él le bajaba la luna y las estrellas. Ya cuando tienes tres, las cosas cambian, porque tienes otro presupuesto. Entonces, tratas de darle a los tres por igual.



¿Cómo es tu cena navideña?

Es una cena familiar. Cenamos a la medianoche y pedimos nuestros deseos. Después abrimos los regalos. En realidad, lo hacemos más por ellos. Ellos se emocionan con la entrega de regalos.

¿Qué es lo más importante en esta fecha?

Que mis hijos estén felices. Yo no celebraba porque mi mamá era Testigo de Jehová. Como dicen, la Navidad es de los niños.



¿Y cómo haces para no volverte loca con los tres?

Tengo una paciencia de acero. Uno es más terrible que el otro. Felizmente tengo ayuda, de Cecilia y Maricarmen, quienes viven conmigo, gracias a Dios. Sola no podría trabajar.

¿Se portan bien?

Es algo complicado. Con ellos trabajo el tema de las notas. Ellos me han salido ‘chancones’, estudiosos, me traen buenas notas. Solo que en conducta me traen ‘D’.



¿Te hubiera gustado terminar el año enamorada?

No. Yo estoy tranquila. Enamorarme es una pérdida de tiempo. Tengo tres hijos, además trabajo. Estar con novio es un desgaste emocional. Así estoy tranquila.

¿Cuáles son tus deseos de Navidad?

Que mis hijos se porten bien, ja, ja, ja. Bueno, que haya prosperidad en la casa de todos los peruanos y mucha unión familiar. Lo ideal no es que sea por Navidad, sino todos los días del año.

¿Y los papás de los bebes aparecen en estas fechas?

Uno no aparece hace ocho meses, y el otro sí se da su tiempo.