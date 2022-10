Karla Tarazona se pronunció luego de las últimas declaraciones de su expareja Rafael Fernández, quien se defendió asegurando que sí pagó la pensión de los tres hijos de la conductora hasta fin de año, además de los gastos de su nuevo departamento en San Borja y de ‘taquito’, le mandó su ‘chiquita’ a Leonard León y Christian Domínguez.

“Mi mudanza fue canje, el clóset fue canje y todavía no está, mis cositas están todavía en cajas”, dijo la también locutora de radio quien agradeció los servicios gratuitos a través de sus redes sociales. “Se están haciendo todavía arreglos que están siendo asumidos por las personas que me están aqluilando el departamento, yo también te puedo presentar mi excel... un excel yo también lo puedo hacer con una lista de un millón de cosas”, dijo la modelo sobre el documento que mostró el popular ‘huevero’ donde se estipulaba que gastó 3688 soles en materiales, mano de obra, muebles, entre otros.

Por otro lado, indicó que nunca esperó que el gesto que tuvo para con sus tres hijos, de asumir sus gastos de educación, traería como consecuencia que ventile su vida privada. “No pensé que serviriía para que se sentara a decir tantas cosas que dijo, bueno, yo jamás me he quejado o exigido nada, yo sé, entiendo, que no tiene ningún tipo de obligación ni resposabilidad”, acotó.

KARLA DEFIENDE A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Karla Tarazona también sacó cara por el padre de su último hijo, Christian Domínguez, después de que Rafael Fernández lo criticara por pasarle muy poco dinero para su manutención. “Él incluso en pandemia está cumpliendo e incluso hasta hoy, lo sigue haciendo, no hemos tenido ningún problema. A mí me sorprende la cantidad de cosas que ha hablado y me da pena porque en medio están mis hijos”, dijo la conductora.

En ese sentido, agregó que el cumbiambero cumple económicamente con ella y es un padre presente para su retoño. “En todo caso, la que tendría la autoridad de salir a denunciar soy yo”, aseveró.

KARLA NIEGA QUE HAYA SEMBRADO AMPAY

Por otro lado, Karla Tarazona negó que haya sembrado el ampay de Rafael Fernández a inicios de este año en un sauna y hasta bromeó con el tema. “Mi nueva profesión, imagínate, qué te puedo decir.... como reglaje hubiera tenido que estar para que de verdad tenga algo contundente... en todo caso, si quisiera sacar beneficio de algo así, no esperaría haberme separado para hacerlo” , acotó.

KARLA TARAZONA LE DIO PODER EL HUEVERO PARA DIVORCIARSE

Finalemente, Karla aseguró que en diciembre de este año cumple dos años de matrimonio con el ‘Rey de los huevos’ y apartir de ese momento, ya pueden firmar el divorcio. “Igual yo le firmé un poder a él para que pueda ir al día siguiente de cumplirse ese tiempo y hacer los papeles sin necesidad de mi firma, o sea, sí o sí tiene que salir eso”, indicó.

Karla Tarazona aseguró que mudanza fue por canje y que arreglos de su nuevo depa de San Borja están siendo asumidos por los propietarios.

