¡ASUUUU! Karla Tarazona lanzó fuertes comentarios en su programa sobre Gabriela Herrera, la exconcursante de El Gran Show. Según la conductora de TV, se encontraba comentando sobre la polémica de la exchica reality, luego que fue separada del programa de la ‘Señito’.

“En televisión hay química, pero hay gente desangelada”, señaló Karla Tarazona. Su compañera Adriana Quevedo intentó ponerse de lado de la bailarina. “Acaba de empezar en televisión, es la más nueva”, acotó.

No obstante, la ex de Rafael Fernández afirmó que Gabriela Herrara no es nueva en la televisión y ya ha estado en otros programas. “No, si ha estado hasta en Combate (…) Es una persona que no transmite nada”, manifestó.

Gabriela Herrera fue separada de El Gran Show tras declaraciones a Amor y Fuego

Luego de conocerse que Gabriela Herrera fue separada de El Gran Show por declarar a las cámaras de Amor y Fuego, la bailarina rompió su silencio en Trome y calificó de injusto que despido.

“No me parece (justo), estoy sorprendida y un poco triste porque siento que entregué todo de mí. Hice lo mejor que pude en la pista de baile para darle un buen show al público. Respeto la decisión (que la hayan expulsado), pero no la comparto”, manifestó.

