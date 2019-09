Karla Tarazona dice cínica a ‘Chabelita’ Isabel Acevedo

Karla Tarazona desenmascaró a Isabel ‘Chabelita’ Acevedo, luego que la bailarina aseguró que es ‘una hija de familia’ y solo fue ‘tres veces a su casa’, además de que Christian le dijo que había terminado su relación.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Tarazona dijo: ‘no sabía que la Virgen María tenía sucesora de carne y hueso’ y tildó de ‘Pinocha’ a la ‘Chabelita’.

“Más horrible y bajo es irse de viaje con un hombre que tenía mujer y un hijo recién nacido, ¿o no te acuerdas tu viaje a Chile? (...) El promotor trajo las pruebas de que estuviste en Chile hasta el 1 de agosto. Pero según tú, no sabías nada, te engañaron”, añadió .

Como prueba de sus declaraciones, Karla compartió una foto y un video, que habrían sido capturados el 28 de julio del 2016, donde se observa a la ‘Chabelita’ en una reunión familiar que realizó en su casa.

Además, enlazó un video de un desaparecido programa de espectáculos que muestra el récord migratorio de la bailarina y Christian Domínguez, donde ambos coinciden en su visita a Chile.

“Aquí te muestro que te fuiste a Chile el 29 de julio del 2016. A tres días de haber estado en mi casa disfrutando de una reunión familiar”, citó Karla.

“No es solo salir y hablar como loro, sino demostrar como lo hago yo. Ahora te quieres vender de engañada ja, ja, ja. Ya pues, y yo con tres hijos soy virgen. Parece que la alumna superó al maestro del cinismo”, agregó.

“Si hay algo que más detesto es el cinismo nivel Dios. Estoy segura de que no me respondes, no porque es bajar a mi nivel, sino porque no sabes cómo refutar tantas pruebas. Tranquila, tengo más pan por rebanar”, finalizó.