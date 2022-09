Karla Tarazona anunció en su programa ‘D’ Mañana’ que ella seguirá a cargo de la educación de sus tres hijos y que no tiene pensado cambiarles del exclusivo colegio donde están. La conductora aseguró que su separación con Rafael Fernández no afectará a sus más pequeños.

“En este tipo de decisiones uno tiene que utilizar mucho la razón, yo puedo asegurarte que esos niños no van a cambiar de colegio porque tienen una mamá que trabaja y que les puede dar lo que ellos tienen ahora. La mamá les va a solventar el colegio”, dijo en pleno programa EN VIVO.

Según comentó la conductora de televisión, ella no se esperanza en nadie en referencia a que Leonard León le pase una pensión para la educación de sus dos hijos.

KARLA TARAZONA: “NO ESTOY EN LA INDIGENCIA”

Karla Tarazona pidió a los televidentes que no se creen historias sobre ella respecto a su situación económica, pues señaló que ella siempre ha trabajado y tiene su propio dinero.

“ Parece que me hubieran conocido en la indigencia total y no es así porque yo trabajo toda mi vida . Lo único que cambió en mi vida fue mi casa grande, pero siempre he tenido mi carro, mi departamento”, agregó.