Karla Tarazona echa a Leonard León y revela que hace tres meses no ve a sus hijos | FOTOS

Karla Tarazona contó que Leonard León no ve a sus dos menores hijos desde hace tres meses. Sin embargo, aclara que eso ya depende de cada uno y no puede obligar a nadie a hacerlo.

“Leonard hace tiempo que no ve a sus hijos, hablo de unos tres meses. Solo apareció para el ‘Día del padre’, para su foto del Facebook y desapareció otra vez. Si el padre no está presente, ¿qué hago? Tengo una responsabilidad y la cumplo”, precisó Karla Tarazona.

¿No tiene la intención de verlos o le has prohibido que vea a sus hijos?

Jamás le he prohibido nada a nadie. Eso (ver a los hijos) depende de cada uno, eso no se obliga, nace. No entiendo cómo una persona puede omitir esta parte sentimental por los pleitos que tenemos los adultos.

¿Christian Domínguez ve a tu hijo?

Últimamente (va) más y veo feliz y tranquilo a mi bebé.

