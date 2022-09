Valeria Florez y Andrea Arana comentaron el último pronunciamiento de Manolo Fernández, el padre de Rafael Fernández, quien se desligó de su hijo y aseguró que no trabaja para su empresa, Farvet, luego del escándalo que se desató cuando anunció su separación de Karla Tarazona.

“He podido sentir un alejamiento de su hijo, es más, he sentido que se ha expresado como si no lo conociera, como si estuviera hablando de un desconodido” , indicó Andrea. Asimismo, aseguró que revisó la cuenta del mensaje ‘fake’ del papá del ‘Rey de los huevos’ y reveló que tiene información sobre sus investigaciones. “Es una página de comunidad libre con el nombre del señor. La información es de entrevistas que Rafael le hace a su papá, información de su empresa, de sus investigaciones”, acotó la conductora de ‘Un día en el mall’, al mismo tiempo que expresó que pudieron haberlo hackeado.

¿MANOLO FERNÁNDEZ FUE A LA BODA DE RAFAEL Y KARLA?

Valeria Florez, por su parte, indicó que no sabe si Manolo Fernández estuvo en la boda de Rafael y Karla, aunque aseguró que no se conoce una foto con ellos en la ceremonia. “Muchos dicen que su relación se empezó a romper cuando él estuvo con Karla, se hablaba muchísimo que la familia de él no apostaba mucho por ese matrimonio, quizá, a raíz de esta situación, cortó palitos con su hijo” , comentó la modelo.

Finalmente, Adnrea Arana también se refirió a la supuesta foto familiar en la boda. “Esa foto familiar no sé si existe, no podemos afirmar o negar que el señor estuvo presente, pero si la boda es tan importante, tú estás presente. No sabemos si desde que Rafael estuvo con Karla, quizá se alejó de su papá” , acotó la conductora.

Valeria Florez y Andrea Arana comentaron que no saben si existe una foto de la familia de Rafael Fernández con Karla Tarazona el día de su boda.

TE PUEDE INTERESAR

Daniel León, aún esposo de Ale Venturo, confirma embarazo de empresaria y reacciona: “Feliz tampoco estoy”

Papá de Rafael Fernández NIEGA a su hijo en su empresa: “No trabaja conmigo, ni sé nada de él”

Carlos Vílchez renunciaría a JB en ATV tras posible ingreso de Carlos Álvarez al elenco de Jorge Benavides