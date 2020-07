Por: Carla Chévez

Karla Tarazona tiene 37 años y tres hijos, y tuvo dos relaciones que aunque no funcionaron por ser ‘confiada’ no la han dejado sin la ilusión de encontrar un compañero en el futuro, pero recalca que no busca marido ‘ni pal gusto ni pal gasto’. Ahora tiene un nuevo chip en su cabeza, donde el trabajo no va de la mano con la ‘juerga’ y ha dado paso a la madurez que alcanzó con las lecciones que la vida le enseñó.

En tus redes dejaste un mensaje sugerente con una de tus fotos donde se te ve muy sensual. ¿Estás enamorada?

Ya pe', déjame ser.

Mi abuela decía que cuando la casa se arregla, vender se quiere...

Si me regalas más horas al día, quizá. A ver, de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde clases con mis hijos, en la tarde chambeando en el car wash y de 7 a 9 de la noche en la radio. Los sábados de 10 a 12 del día, radio. A las 6 de la tarde hago mi programa por Instagram ’100 por ciento negocios’ apoyando el emprendimiento, y a partir de la otra semana en plataformas virtuales, con el programa ‘Juntos’ que irá lunes, miércoles y viernes... Ahora dime, ¿dónde entra el amor?

Entonces, eres de las que cantan: ‘Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar…’.

Canto a voz en cuello ‘Ella’ de ‘Bebé’ y ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi, a los ex ni para las canciones de recuerdo. Son invisibles, ja, ja, ja.

Y si en el futuro llega una persona que te ‘mueve el piso’, ¿lo ‘escaneas’ a profundidad?

Cuando uno es mamá no piensas en ti, piensas en cómo se va a llevar con tus hijos. Primero se chequea y cuando estés re re recontra segura das el siguiente paso. Pero todo toma su tiempo, no quiero que me pase lo de antes, así que esperaría bastante.

Tus dos experiencias te abatieron (Leonard León y Christian Domínguez), pero no te quitan la ilusión de toda mujer.

Sigo pensando que no todos son iguales. Elegí mal, sí, pero de los golpes aprendí. Ahora, más madura, cambió mi forma de pensar, pero no me niego al amor, algún día aparecerá como puede que no. Eso no me roba el sueño.

¿Y te casarías?, porque a ti te gustan las bodas...

(Ríe) ¡Noooo! Ya tengo que gastar mi plata en otras cosas, hay que invertir para los hijos y el futuro porque de viejita uno tiene que estar bien cuidada. Los hombres y las mujeres somos aves de paso, los hijos son para toda la vida.

Como mamá serás bien celosa, si como pareja lo eras...

No soy celosa, si lo fuera no se me escapaba la paloma…

Entonces, ¿eres muy confiada?

Demasiado. Por eso me jo…, pero ya aprendí y tampoco soy celosa con mis hijos, les doy confianza para que siempre me digan la verdad, no me oculten las cosas, tampoco soy una madre alcahueta. Si se portan mal les tocará afrontar, no taparía a mis hijos, eso no es amarlos.

Pero ellos tienen un buen ejemplo contigo...

No soy perfecta, pero trato de hacer lo correcto para que ellos sean hombres de bien y que no hagan daño a nadie.

Es importante formar hombres buenos, así no habrá mujeres, madres e hijos lastimados.

Así es. Es nuestra labor enseñarles en casa para que cuando crezcan sean hombres con principios y valores.

Y de aquí a un par de años, ¿cómo te ves?

Tranquila, trabajando, con mis hijos más grandes. En mi mente tengo un proyecto y en dos años veo que lo cumplo, no lo diré porque la gente es envidiosa, pero lo que sí puedo decir es que estaré muy feliz porque logré lo que quería.

¿Hay mucha envida en el medio artístico?

Afuera o adentro hay gente mala, envidiosa y no envidiosa, buena. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas y es mejor hacer las cosas en silencio.

Así le tapas la boca a muchos...

Callada avanzo muchísimo. Todo lo que tengo me lo gané yo. Me caí y levanté solita, y no busco marido ‘ni pal gasto ni pal gusto’.

No te van a cantar ¿‘y cómo lo hace'?

No, porque no tengo nada que esconder, ni los calzones.

A tus hijos les has dicho de esa frase ‘yo cobro, tú no’...

Esas son tonterías que pasaron hace tantos años y, la verdad, me río. Fue un error de juventud y eso fue por un pleito (ríe), uno no mide lo que dice, son cosas que no volverán a pasar.

Estabas ‘chibola’, ¿qué edad tienes ahora?

37 años bien puestos.

¿Qué piensas cuando dicen que a los 40 las mujeres ya estamos ‘tías’?

Me río, tengo 37 y me siento mejor que una de 20. Activa, trabajando, sana, vivo mejor que cuando tenía 20 años.

¿Ya no hay juerga ni andar de ‘boleto’?

Ya no da el cuerpo. Cumplo con todos mis roles: mamá, hija, hermana, amiga, mujer, y eso te lo da la madurez.