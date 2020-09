SU HISTORIAL. Luciana Onetti, expareja del empresario Rafael Fernández, denuncia al también conocido como El Rey de los Huevos por hostigamiento. La joven indica que la actual pareja de Karla Tarazona llama a sus familiares para hablarles mal de ella porque no soporta que Onetti lo haya olvidado.

Onetti comenta en el programa Amor y Fuego que tuvo problemas con Rafael Fernández porque él terminó la relación abruptamente por empezar un romance con Paola, más conocida como La Mortificada. La bloggera que también denunció que el Rey de los Huevos habría sostenido conversaciones íntimas con ella hasta agosto del presente año.

Como parte de las pruebas que muestra Onetti de su relación consigna un video donde se observa al empresario bastante pasado de copas y tirándose encima de la joven. “Lo que a mí me molesta es que yo no entiendo por qué él hace una semana ha vuelto a hablar mal de mí, me quiere dejar mal como profesional”, precisa la expareja.

En el testimonio de Raúl Fernández sus exparejas lo denuncian porque ambas están “envidiosas” porque no las oficializó, sin embargo, la versión de Onetti es sumamente distinta. “Yo estuve con él hasta el 02 de Julio porque me traicionó con Paola (La Mortificada)”, menciona.

