Karla Tarazona comentó que su esposo Rafael Hernández no sabe de ‘pichangas’ porque está negado para el fútbol, pues práctica otros deportes, y así está más tranquila, porque no se encontrará con las ‘Fiorellas barristas’.

Además, contó que el empresario le ha dejado la valla alta al regalarle un auto de cien mil dólares.

Estuviste regalada por el Día de la madre...

Rafa es muy detallista y engreídor, pero me dejó la valla bien alta porque tengo que lucirme en el Día del padre.

A propósito, Magaly Medina comentó que el primer carro que te regaló era de segunda...

Que crea lo que quiera, así no me secuestran, da miedo salir a la calle, por un celular te quitan la vida.

¿Y salieron a celebrar?

No, estuve tranquila en mi casa porque estoy con un problema en la ciática, ando con pastillas y terapias. La edad me está pasando factura, pues en una semana cumplo 39 años. Tengo la enfermedad del ‘calen’ por los calendarios, ja, ja, ja... pero la pasé bonito, me trajeron el desayuno a la cama, hubo su parrillita.

Karla, cambiando de tema, ¿tu esposo juega sus ‘pichangas’?

No, gracias a Dios ni sabe de fútbol.

¿No le gusta?

N o, no le gusta, prefiere hacer otros deportes, nada que ver con el fútbol gracias a Dios, porque esas ‘pichangas’ son de temer y más si encuentras un par de ‘Fiorellas barristas’, ja, ja, ja . En estas épocas no es que vayan detrás del marido, pero sí hay que tener cuidado. (C. Chévez) bhCuenta que Rafael le regaló camioneta de cien mil dólares

VIDEO RECOMENDADO

Donny Neyra revela el apodo de Paolo Guerrero

Donny Neyra estuvo en 'La fe de Cuto' y reveló cuál era el apodo de Paolo Guerrero cuando jugaban en las divisiones menores del fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Mamá de Josimar fue intervenida en el aeropuerto tras intentar sacar su nieta del país

Magaly le pidió a Renzo Schuller no ser malagradecido y un poco de ‘ubicaína’

María Pía Copello rechazó acusación de Nataniel Sánchez, dice ‘Peluchín’: “Yo qué lo voy a gritar a alguien”