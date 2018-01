El cantante Leonard León comentó que Karla Tarazona es una mujer joven y atractiva y que ya tendrá tiempo para encontrar el amor, luego de decir estar sola por un periodo.



“Me parece bien que (Karla Tarazona) haya decidido estar soltera para que supere todo lo que ha vivido, voltee la página, crezca como mujer y profesional. Además, tendrá más tiempo para dedicárselo a los niños, que aún son pequeños", mencionó

su ex Leonard León.



Karla Tarazona es una mujer joven y guapa, así que hay tiempo para que encuentre al amor de su vida”, comentó Leonard León.



Asimismo, Leonard León detalló que está interpretando el tema ‘Perdóname’ (de Camilo Sesto) en cumbia.



“Alguna vez canté este tema a una chica, pero no a Karla Tarazona. A la madre de mis hijos le pedí perdón y reconocí mis errores”, indicó Leonard León.



(E. C.)

