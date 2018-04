Karla Tarazona: "El amor a veces es imposible" [FOTOS]

Dispuesta a no guardarse nada, Karla Tarazona respondió a nuestro cuestionario. Dice que le tiene miedo a los mentirosos y la gente cree que es una enferma de celos. Sin embargo, ella se considera una mujer extrovertida, jamás hipócrita y muy querendona. Lo único que le preocupa es ser recordada como una buena mamá.

El amor es...

A veces imposible.



¿Quién es tu cantante favorito?

Carlos Vives.



Tus vacaciones perfectas serían en...

Cartagena (Colombia), me encanta.



¿Con qué personaje histórico te gustaría conversar?

Con la Madre Teresa de Calcuta.

Algo de ti que no te guste es...

Mi cara de fastidio es muy notoria, no soy hipócrita.



Una cualidad que admires en otras personas...

Me encantan las personas sencillas.

‘Trapitos al aire’ es...

Mi trabajo en Willax TV.



¿Qué color de ropa no te pondrías jamás?

Turquesa.



La libertad es...

Sentirse tranquila de hacer lo que quieras sin que nadie te diga algo.

¿Cómo te gustaría que te recuerde la gente?

Como una buena mamá.



Si fueras un animal, ¿qué serías?

Una gata.



Defínete en tres palabras...

Extrovertida, impaciente y querendona.

¿Qué otro oficio te gustaría tener?

‘Flight hostess’ o tripulante de cabina de avión. También profesora de niños especiales o conductora de un programa de viajes.



¿A qué tipo de personas les tienes miedo?

A los mentirosos.

Lo que la mayoría de gente suele pensar de ti y no es cierto...

Que soy explosiva y enferma de celos.



Un hombre atractivo es...

Un caballero a la antigua. Primero, envía la carta; luego hace las invitaciones y después viene el beso.

¿Qué te gusta bailar?

Música latina urbana.



¿Eres donante de órganos?

Sí, por supuesto.

¿Te gusta tu nombre?

Sí, Karla Sofía es nombre de princesa.



¿Cómo defines tu rol de mamá?

Hasta que mis hijos tengan 15, soy permisiva, cariñosa, engreidora. Después no sé en qué me convertiré.

