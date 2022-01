DESATÓ SU FURIA. Olenka Cuba no podía quedarse de brazos cruzados luego del enfrentamiento virtual que protagonizaron Leonard León y Karla Tarazona, el mismo que empezó cuando la empresaria les quitó a sus hijos el celular que el cumbiambero les había regalado para mantenerse comunicados.

“A mí me causa risa, yo le digo a Leo que deje a las garrapatas, que siempre se van a querer trepar de él. No lo suelta porque desea figurar y ganar titulares en la prensa. Es su único talento. La verdad que no me interesa, no existe en mi vida. Yo soy feliz, me dedico a mi trabajo y a mi familia, no ando pendiente de ella, ni de nadie”, dijo la actual pareja del cantante en declaraciones a El Popular.

Asimismo, indicó que Leonard León no puede pasarle más dinero a sus hijos porque se ha visto muy afectado por la crisis económica. “Él, como todos los artistas, la sigue pasando mal por la pandemia, por eso no está al día”, aseguró.

SE AMISTÓ CON LEONARD

Finalmente, Olenka Cuba confirmó que regresó con Leonard León. “Todo se solucionó. Considero que hubo malos entendidos como el ampay en la selva, donde le hicieron una trampa a él. Entre nosotros hay mucho amor, sino no seguiríamos, no lo volveríamos a intentar. Hemos vuelto a vivir con nuestra bebita Maylen, estamos muy felices a Dios gracias”, concluyó.

