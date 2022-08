NO PIENSA EN SEGUNDAS OPORTUNIDADES. Karla Tarazona fue consultada sobre si volvería con Rafael Fernández en un futuro.

“Yo te voy a decir algo y pasa en mi vida, yo lloro y sufro, pero créeme que en una decisión tan importante como este no hay una vuelta atrás (...) Ya lo he demostrado en mis relacione anteriores, lo que se termina, se termina y no hay marcha atrás”, dijo.

Al ser consultada sobre si siente aún amor por Rafael Fernández, la conductora de TV explicó que los recientes episodios tras anunciar su separación le han cambiado el panorama.

“Han pasado muchas cosas en estos días que obviamente que el amor se sintió en un momento vaya bajando, yo hasta el final luché por mi matrimonio”, expresó.

Karla Tarazona está decidía a no volver con Rafael Fernández: “Lloro y sufro, pero no hay marcha atrás”

Karla Tarazona: “La vida continúa”

La conductora de TV remarcó que la vida sigue y que, en momentos como estos, solo piensa en el bienestar de sus hijos.

“La vida continúa, tengo tres niños que esperan lo mejor de mi y que ellos vean que a pesar de las circunstancias uno se va tener que levantar, y en eso estoy trabajando por mi bien (...) No estoy en mi mejor momento, pero volveré”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona vendió su carro para la compra de la moderna camioneta que le regaló Rafael, reveló Mónica Cabrejos

Rafael Fernández confirmó que inició los trámites de divorcio de Karla Tarazona

Karla se casó con Rafael por bienes separados, revela su abogado: “Los regalos están a nombre de él”