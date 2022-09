Karla Tarazona no tomó a bien la comparación que hizo Rafael Fernández al decir que podría ayudar a sus hijos así como ha apoyado a ollas comunes. La empresaria pegó al grito al cielo contra su exesposo y remarcó que ella puede salir adelante con su familia ya que no es la primera vez que lo hace.

A la empresaria y conductora del programa D’Mañana no le gustó la manera como su exesposo expresó que iba a brindar ayuda económica para los hijos que ella tiene de sus relaciones con Christian Domínguez y Leonard León. Así, Tarazona manifestó que ella trabaja y puede salir adelante sin ayuda de terceros.

“ ¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga ‘así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida ”, recordó al inicio.

Posteriormente, indicó que no tiene problemas en abandonar la casa en La Molina en la que ambos vivían. Tarazona le dejó en claro a Rafael Fernández que puede empezar de cero su vida nuevamente.

“ No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez ”, dijo enfáticamente.

Karla Tarazona se pronunció sobre polémicas declaraciones de su exesposo Rafael Fernández.

Karla Tarazona asegura está llegando a su límite

Las declaraciones de Rafael Fernández están provocando malestar en varias personas en la vida de Karla Tarazona y ella detalló que no se pronunciaba por el acuerdo al que ambos llegaron. No obstante, manifestó que todo tiene su límite.

“Todo tiene un límite, yo no quería hablar,pero ya no puedo permitir que esta situación continue y ver cómo mi familia sigue destruida porque día a día me sigo sorprendiendo más de cada barbaridad. Yo me he quedado callada, estoy tranquila, pero yo también estoy llegando a mi límite”, concluyó.

