SE QUEBRÓ. Karla Tarazona no pudo contener en llanto este miércoles luego que Leonard León haya impedido que sus hijos salgan fuera del país, en medio de sus planes para ir con los pequeños a Disney por primera vez, como parte de sus vacaciones escolares.

“Es un desgaste emocional porque ahora hay que decirles que no se va poder viajar, hay que esperar hasta diciembre” , dijo la conductora de Tv entre lágrimas, explicando que pedirían el permiso de salida del país directamente al juez, aunque el proceso dura tres meses.

“Da mucha impotencia porque nadie tiene el derecho de cortar las alas a mis niños, es un desgaste emocional y económico” , agregó Karla Tarazona en referencia a los múltiples trámites legales que tiene que costear en su enfrentamiento con el cumbiambero.

En otro momento, aseguró que lo que más le duele es que no solo le trucó el viaje a sus dos hijos, sino también a su último pequeño con Christian Domínguez. “ Me duele que no solo le trunca el viaje a dos niños, sino que son tres porque Christian ayer firmó el permiso pero no se vería bien que yo solo lo lleve al menor. En realidad el viaje se lo cortó a tres criaturas por egoista, es su derecho salir a divertirse, quién es él para poder truncarles estas cosas a estos niños” , dijo Karla Tarazona indignada.

Karla Tarazona se mostró indignada por el comportamiento de Leonard León, quien no permitió que sus hijos viajen a Disney. Aseguró que Christian Domínguez sí le firmó el permiso para su pequeño, pero no iba dejar a los otros dos.

