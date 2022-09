¡HACE MEA CULPA! Rafael Fernández aclaró que fue un error comparar a los hijos de Karla Tarazona con ayuda para las ollas comunes, esto durante una entrevista cuando a penas había anunciado su separación de la conductora de TV.

Según aclaró el empresario, nunca no quiso expresarse de esa manera y que lo que quería decir era que si ayuda a otras personas, cómo no iba a ayudar a los hijos de expareja, por los que siente cariño.

“Sí, me equivoqué en decir algunas cosas y otras, sí, no fue mi contexto (...) Con Christian Domínguez si ya hablamos, ya todo quedó creo que tranquilo, le expliqué que me expresé mal porque esa es la verdad, dije algo que estaba mal dicho. Lo que quise decir es que si ayudo a cualquier tipo de personas extrañas, cómo no voy a ayudar o voy querer estar con 3 chicos que los quiero y he vivido con ellos. Eso es algo tonto, pero me expresé mal, eso fue un gran error no quise decir eso” , dijo en Amor y Fuego.

Karla Tarazona aún habla con Rafael Fernández a pesar de haber abandonado mansión

Rafael Fernández reveló que se mantiene en contacto con los hijos de Karla Tarazona

En otro momento, el ‘Rey de los huevos’ indicó que sí continúa en comunicación con los hijos de la conductora de TV, por quienes siente cariño por el tiempo compartido.

“Todavía no los veo, pero sí hablo con ellos. No serán mis hijos, sí, eso es verdad, no son mis hijos pero igual los quiero. Yo sé que (V...) tiene a su papá Christian (Domínguez) que también lo ve, pero igual le tengo cariño”, comentó.

