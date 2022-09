Karla Tarazona se despachó con todo contra Valery Burga, esposo de Evelyn Vela, luego que Magaly Medina mostrara un adelanto de su programa de este viernes donde el barbero asegura que se arrepiente de haberse casado con la popular ‘Reina del Sur’.

Todo comenzó cuando en su programa, ‘De Mañana’, comentaron el ampay de la empresaria con un joven mucho menor que ella. En las imágenes, se muetra abrazada y de la mano con el ‘chibolo’, e inclusive en un momento se besan cariñosamente.

“Ella ya tiene meses separada, también tiene derecho a rehacer su vida”, dijo la conductora quien recientemente se separó en buenos términos del ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández.

En ese momento, Metiche resaltó las palabras de Valery Burga, quien aseguró que se arrepiente de haberse casado con Evelyn Vela. “Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisface” , dijo el barbero en declaraciones para Magaly Tv La Firme.

“Ya empezó la patanería, ahora sí se arrepiente, por favor, después que bien parado estaba al costado de la mujer y hasta se casó... ahora dice que se arrepiente, cállate mejor” , arremetió Karla Tarazona. “El ojo se me está poniendo rojo de la cólera”, agregó indignada.

Karla Tarazona se mostró indignada con Valery Burga por decir que Evelyn Vela no lo satisfacía como esposa.

