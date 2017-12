Karla Tarazona: Este conocido futbolista y chico reality le echa flores

Miguel Rebosio resaltó los atributos de Karla Tarazona ahora que se hizo algunos arreglitos y está soltera. “No sé si se hizo algo, pero siempre fue guapa”, precisó Miguel. ¡Qué tal mandada!



“No tengo una comunicación fluida con ella, pero sé que es una buena madre y sobre lo que sucede con Christian Domínguez, es un tema de dos”, detalló.



KARLA SE RÍE DE CABREJOS

Por otro lado, Karla Tarazona dijo que no le importa que Mónica Cabrejos esté ‘harta’ de ella, la mande a ‘terapia’ por hablar de su intimidad con Domínguez y luego ‘facture’.



“No me interesa lo que diga. Me preocuparía si me lo dice mi amiga Sara Manrique, pero ella no es mi amiga. Estoy en otra disfrutando el feriado (ayer) con mis hijos, en el norte”, precisó. (B. P/C. Ch)

¿QUÉ PASÓ CON MÓNICA?

"Ustedes no lo quieren decir pero yo lo voy a decir: Karla Tarazona me tiene harta. Todos los días de Dios está cobrando porque la gente consuma su novela. Discúlpenme pero me tiene harta ¿Qué cosa creen: que son las únicas mujeres que le han sacado la vuelta? Terapia señores, terapia", dijo Mónica Cabrejos.

Pero eso no fue suficiente. La ex de Tenchy Ugaz recordó a Milena Zárate. Mónica Cabrejos incluso bromeó en que la colombiana logró comprarse una casa de tanta exposición mediática que logró por su pelea con Edwin Sierra.



"¿Ustedes recuerdan a Milena? Dios mío, ella se compró una casa con ese sufrimiento. ¡Dios mío! Las dos me caen muy bien pero harta me tienen todo el día sufriendo porque no le pagaron", señaló Mónica Cabrejos.

