La conductora de televisión Karla Tarazona se presentó el último fin de semana en la inauguración del Complejo Santa María, en Carabayllo, donde también estuvo la ‘Gran Orquesta Internacional’, y dijo que no tiene idea del por qué Christian Domínguez no subió al escenario cuando ella estuvo animado el evento, pero recalca que cumplió con su contrato y los presentó.

Cabe indicar que Tarazona estuvo animando el evento aproximadamente hasta la 1 y 12 de la madrugada del domingo y, al momento de despedirse, anunció el ingreso de la ‘Gran Orquesta’. Luego, se dirigió a su camioneta y se retiró del lugar. Minutos después, siendo la 1 y 15, Christian Domínguez y su orquesta aparecieron en el escenario.

Karla, regresaste a la animación de eventos, ¿cómo te fue?

No (regresé), estuve trabajando en provincias, pero en Lima recién está tomando más fuerza los eventos. Me fue bien, la gente fue muy amable.

El público puede pensar que retomaste la animación porque ahora estás soltera…

Ja, ja, ja, si claro, pero no es así, justo decía ‘hay que continuar, aquí nadie renace, se continúa’. Sigo en la radio, en la tv y eventos. No hay pretextos para detenerse, el vago es el único que se lamenta, la vida sigue, nadie para por nadie, solo hay que levantarse y continuar.

En el evento también estuvo presente la ‘Gran Orquesta’ y se dice que Christian Domínguez no quiso subir al escenario mientras tú estabas, ¿es cierto?

Mira, las cosas claras, a mí me contrataron para la inauguración. Mi trabajo acababa cuando presentaba a la ‘Gran Orquesta Internacional’, punto. Subí al escenario con Carlos Miguel, presenté a la orquesta, no tenía que presentar a nadie, cumplí con mi chamba y lo demás ni idea. Me tomé fotos con las personas, no tenía que hacer nada más. Por mi parte, todo en paz y tranquila, continúo con mis cosas, lo demás no es mi rollo.

Quizás Christian no subió al escenario para evitar especulaciones o que los vinculen…

Estoy cansada de ese tema, nunca lo vi, cumplí mi chamba y me retiré del local, más no sé. Pregúntenle a él, yo no sé nada ni me interesa.

Kurt Villavicencio siempre da a entender en ‘D’Mañana’ que tendrías una enemistad con Pamela Franco , ¿es verdad?

No tengo enemistad ni amistad con nadie, es una relación cordial por Valentino, ella comparte con mi hijo y por su bienestar emocional siempre veré lo mejor para él. Ella no me ha hecho nada y yo tampoco, todo en paz.

Hablando de otro tema, ¿te gustaría volverte a enamorar?

Soy terca, sigo creyendo en el amor, pero en estos momentos no es mi prioridad. Podrán especular, pero ahora mi mente está en mis bebés y en mi trabajo. No te puedo decir que mi vida es perfecta, que ya superé todo, pero tengo las ganas de seguir haciendo las cosas bien, de forma correcta. No es fácil, pero ahí vamos.

¿Sigues recibiendo ayuda psicológica?

Jamás lo dejé, Juliana (su psicóloga) es mi cable a tierra. Se ha vuelto una pieza fundamental en mi vida, quizás por eso ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Opto por mi tranquilidad, bienestar, cosas que me hagan feliz, eso me ayuda a avanzar.

La abogada Karla Viso dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con Rafael (Fernández)…

Lo que hablamos entre esas cuatro paredes se queda ahí, este tema no lo voy a tocar, se queda ahí para siempre, pensando en los momentos bonitos y listo.

¿Ya estás preparando tu mudanza?

Todo está quedando listo, es un proceso, pero ya finalizando gracias a Dios.

¿Seguirás viviendo en La Molina?

¡Sorpresa! Pero siempre pensando que (el lugar) esté cerca al colegio (de sus hijos) y mi trabajo. Todo está listo para que sea como tiene que ser.