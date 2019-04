Karla Tarazona: "No guardo rencor en mi corazón. Perdoné y espero que también me hayan perdonado"

Karla Tarazona y sus hijos acostumbran a irse de paseo por Semana Santa y recordar en familia el sacrificio de Jesús por la humanidad. También asegura que en estos días de recogimiento eleva una oración por las personas que aún no encuentran paz en su corazón y continúan errando.



¿Qué acostumbras hacer con tus niños por estas fechas?

Siempre la pasamos juntos, pero esta vez, por temas de trabajo, he viajado a Miami y mis enanos se han quedado con mi mamá.



Cuando están juntos, ¿qué hacen?

Nos vamos a la playa y acampamos, tratamos de estar tranquilos, relajados. Comemos cebiche, chicharron de pescado, atuncito, pescadito a la plancha, etc.



¿Y a tus hijos les compartes sobre la palabra?

Por supuesto, además están en un colegio religioso. Saben quién es Dios, su hijo y la Virgen María. Además, mi mami (es cristiana) siempre les comparte la palabra y todas las noches, antes de dormir, oramos. También vemos las películas sobre la pasión de Cristo, porque si no lo hago con ellos me crucifican.



¿Oras con ellos y piden por sus papás?

Ellos piden por lo que está en su corazón, no les impongo nada.



¿Y tú?

Yo pido a Dios por mis hijos, por mi madre, mi familia y para que perdone a las personas que siguen equivocadas y no asumen sus responsabilidades.



¿Guardas rencor en tu corazón?

Aunque no lo creas, no. Perdoné y espero que también me hayan perdonado. No podría vivir con un sentimiento negativo porque mis hijos sufrirían. El rencor te consume y no puedes ser feliz, y yo soy feliz al lado de mis niños. Dios sabe que somos imperfectos y sabe que vamos a pecar, pero para ser buenos hijos de él debemos arrepentirnos de lo malo que hacemos.