Coronavirus Perú I La conductora celebró un año más de la vida de su primogénito, Stephano. En la dedicatoria que le hizo por su cumpleaños, Karla Tarazona recordó como le cambió la vida la llegada del menor.

Karla Tarazona publicó tres fotos del menor en su cuenta de Instagram y habló de lo mucho que lo ama. “Mi querido Stephano : 8 meses en mi barriga y 10 años de edad mi flacuchento 🙎‍♂️ Que rápido pasa el tiempo, tan alto, flaco, amoroso, ya casi un jovencito (según tú, por que para mi sigues siendo bb) jajajajaja estoy muy orgullosa de ti, tan maduro, también travieso y aunque reniego con las tareas ahí ahí vamos batallando y avanzando”, escribe la conductora de televisión.

Karla Tarazona también habla sobre cómo le afecta a su familia la cuarentena, pero siempre lo enfoca de una forma más optimista. “Eres mi hijo mayor, el que me abrió las puertas de este mundo maravilloso de la maternidad y aunque soy una madre tan perfectamente imperfecta me amas tanto como yo a ti. Es un cumpleaños distinto, pero juntos como todos los años. Claro ya no quieres globos, superhéroes, piñata, payasos. es que mami sigue creyendo que cumples 1 año y aunque me cueste trabajo vas creciendo y muy rápido”, continúa la publicación de la conductora de televisión.

En su dedicatoria, Karla Tarazona no se refiere al papá del menor, el cantante Leonard León, prefiere mencionar a sus hermanos. “Hoy quiero darle gracias a Dios, por un día más de vida, por seguir amaneciendo a tu lado y al lado de tus hermanitos, deseo de todo corazón que tus sueños se cumplan y que Dios me de vida suficiente para estar contigo, como digo siempre para aplaudir tus logros y para jalarte las orejas si lo necesitas. Tus hermanos y yo deseamos lo mejor para ti y sabes que te amamos hasta el infinito y más allá. Seguiría escribiendo y diciendo lo que significas en mi vida es que para una madre nunca es suficiente jajajaja pero no quiero que se aburran de leer. Como lo pediste mami hará la torta y haremos tu almuerzo favorito, espero que cuando tengas 18 y tengas flaca me pidas lo mismo. Te amo mi flacuchento. Feliz 10 años a uno de los 3 amores de mi vida, a mi choclito mayor”, finaliza el mensaje de Karla Tarazona en Instagram.

Karla Tarazona ha hablado sobre el alejamiento de Leonard León de sus hijos, en varias oportunidades la conductora ha señalado que el cantante entró en cuarentena de sus hijos hace un año. En las redes sociales del cantante no hay mención a sus pequeños y parece que hoy también prefiere mantener su silencio, pese a ser cumpleaños de su hijo mayor.

Karla Tarazona se quiebra en vivo por situación de sus hijos | Latina | Trome

VIDEOS RELACIONADOS

Karla Tarazona se refiere a la relación de sus hijos con Pamela Franco

Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona, juntos

TAMBIÉN PUEDES LEER

Karla Tarazona da los tips para reconocer infieles este 14: “Van al baño con el teléfono y cambian la clave”

Karla Tarazona: Le preguntan si Leonard vio a sus hijos tras su regreso de Italia y ella responde que no los ve hace un año

Karla Tarazona se burló de la apariencia física de Olenka Cuba luego que la pareja de Leonard León la llamara ‘ridícula’