Por: Lady Gamarra

“Nunca ha respetado las reglas ni códigos”, expresó Karla Tarazona con respecto a Isabel Acevedo , a raíz de que se filtraron unas fotos donde se ve que la bailarina asistió a la celebración del cumpleaños de su amiga Verónica Privat, al lado de Kathie Reds y la cantante Yolanda Medina, pero sin respetar el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“A ella (Isabel) nunca le gustó respetar las reglas ni códigos ni nada. Es lamentable que la gente sea tan irresponsable, sobre todo porque hay muchas personas que se están muriendo por el Covid 19. Esto no es un juego, pero qué se puede esperar de esa mujer (Acevedo). No se respeta ni a ella misma, como siempre… no le importa nada ni nadie cuando tiene que cumplir sus objetivos”, precisó Karla Tarazona.

¿Consideras que debe ser más consciente de lo que está pasando?

Exacto. No piensa ni en su propia familia porque si ella se enferma es obvio que contagiará a su entorno más cercano. Ella es el claro ejemplo de lo que no debemos. Mejor dicho, sí es ejemplo, pero de la irresponsabilidad.

De otro lado, hace unos días hiciste unas fotos con un vestido de novia. ¿Te gustaría volver a casarte?

Claro, me gustaría salir de blanco de mi casa, pero ahora sí de verdad (risas). Estoy tranquila y los únicos amores de mi vida son mis tres hijos.