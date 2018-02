Karla Tarazona no pierde la oportunidad para burlarse de Isabel Acevedo. Es así que ante los rumores de su inminente ingreso a ‘Esto es guerra’, recomendó a las chicas ‘cuidar sus calzones’.



“Está bien (que entren a ‘Esto es guerra’), mientras haya chamba, que aprovechen. A las chicas, más bien que se cuiden, no vayan a encontrar un calzón en las maletas. Los ‘chabecalzones’ están de moda”, indicó Karla Tarazona.



Sobre los comentarios que aparecieron en redes sociales, donde criticaban el físico de ‘Chabelita’ por su excesivo músculo, Karla Tarazona dijo que le restaba femineidad.



“Yo entrenaba poco, para verme bien y delgada, porque no me parece muy femenino estar horas y horas... creo que le ha quitado el cuerpo a él”, agregó Karla Tarazona.

Isabel Acevedo con nuevo look

‘NO ES UN DELITO’

Por otro lado, el ‘Wachimán’ se pronunció sobre la camioneta que le regaló a la licenciada.



“Es un detalle, no sé por qué tanto comentario. Deberían preocuparse si es que ella no fuera mi pareja. No es un delito”, afirmó Christian Domínguez.



Y sobre el juicio de alimentos que tiene con Karla Tarazona, evitó dar comentarios porque los ‘temas legales’ los ven sus abogados.