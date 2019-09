Karla Tarazona a Isabel Acevedo: "A veces las personas se ven mejor calladitas. Bonita no puedo decir"

Karla Tarazona indicó que Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, siempre se venderá como ‘la indignada’ y le aconsejó que ‘calladita se ve mejor’.



“Ella siempre se va a vender como la indignada, pero ya sabemos qué clase de persona es. Después que salió hablar (en ‘Domingo al día’), yo aclaré lo que dijo con pruebas. Si quiso vender ‘gato por liebre’, se equivocó. Creo que le quedó claro, porque no volvió a pronunciarse sobre el tema”, sostuvo la conductora de televisión.



Quizá ya no habla por vergüenza...

Si vuelve a salir, tengo más cosas por subir (a las redes sociales). A veces las personas se ven mejor calladitas. Bonita no puedo decir.



¿Y te cruzaste con ella y Christian en el concierto de Noel Schajris y Jesse & Joy?

No, con tanta gente. Estuve entretenida viendo el espectáculo, ni cuenta me di de si estuvieron o no, porque los tengo bloqueados de mis redes sociales.



Pero escribiste en tu Instagram ‘¿Las ratitas corren o vuelan?’... ¿No era por ellos?

Mi vida y mis memes no giran en torno a ciertas personas. Para mí no existen, no dejaré de ir a un concierto o irme de un lugar por dos personas que me parecen letales.



¿Sigues teniendo una buena relación de padres con Christian?

Sí, claro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.



¿Tú cómo estás?, ¿sigues soltera?

Estoy tranquila, soltera, trabajando y con novedades a partir de la próxima semana.



¿Te presentarán oficialmente como la conductora de ‘Válgame Dios’?

Bueno, la próxima semana se van a enterar, no puedo abrir la boca. Pero al parecer voy a instalar mi carpita por Latina.



¿Temes las críticas de ‘Peluchín’ (Rodrigo González)?

Rodrigo tiene su lugar ganado en la televisión y eso nadie se lo va a quitar.



(Deyanira Bautista)