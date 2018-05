Karla Tarazona: Isabel Acevedo afirma que 'ex' de Christian Domínguez es 'infeliz' [VIDEO y FOTOS]

Isabel Acevedo no se guardó nada y dijo que Karla Tarazona es una persona infeliz y necesita un psicólogo, porque está obsesionada con ella y no puede superar el fin de su relación con Christian Domínguez.



En otro canal sacaron una nota y compararon el mensaje que te envió Christian (en la final de ‘Diosas’ de Combate) con lo que le dijo a Karla en su boda. Fueron casi las mismas palabras...

Ya estoy acostumbrada a que me comparen con todas las novias de Christian... las palabras se pueden repetir, de repente yo le he dicho cosas iguales a Christian y no me acuerdo... pero son épocas distintas, etapas nuevas que estamos viviendo y las cosas que me dice sé que son de corazón.



Karla comentó que lo que él hace es ‘copiar y pegar’.

Si ella sigue hablando es porque es infeliz y porque quizá no está bien con su vida, es un problema psicológico el que tiene, pues sigue comentando a estas alturas de mí, imagínate, todo porque no lo supera.

Isabel Acevedo llora por sorpresa de Christian Domínguez

¿Eres feliz?

Sí vivo feliz... es que también estoy enfocada en ‘Combate’ y otros proyectos. Soy joven y le estoy poniendo pilas.



¿Crees que Karla no es feliz?

Quizá es una persona infeliz, porque no lo supera y sigue hablando de mí, haciendo comparaciones de cómo fue su vida pasada y su matrimonio simbólico.



KARLA: NADA ME SORPRENDE DE ÉL

“Ya nada me sorprende, es más, ni me acordaba (lo que le dijo en su boda). Él es como el WhatsApp, ‘copia y pega’”, afirmó Karla Tarazona.

¿Hubo algún tipo de comunicación?

No tengo ningún tipo de relación con el señor... todo seguirá igual hasta el final (los juicios)...



¿Hay dolor o es una molestia por su actitud?

El dolor ya pasó. Como siempre dije, mi tema no era que uno tenga sentimientos, lo que fastidia es que la persona pueda ser tan sinvergüenza.