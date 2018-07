Las demandas de Isabel Acevedo por difamación agravada y agresión psicológica contra Karla Tarazona fueron archivadas. La Chabelita pedía una reparación civil por 200 mil soles contra la expareja de Christian Domínguez , pero el juez decidió que los procesos no continúen.

Por ese motivo, Karla Tarazona no descartó tomar cartas en el asunto y contrademandar a Isabel Acevedo . La conductora de televisión aseguró que sí es fácil abrir procesos, pero luego tienen que 'apechugar'.

"Ahora yo tengo toda la libertad de poder actuar de la misma forma, así como son frescos para abrir procesos, espero que puedan apechugar" , declaró Karla Tarazona.

Las cámaras del programa 'En Exclusiva' buscaron a Isabel Acevedo para que se refiera a la situación sobre sus demandas. Sin embargo, la Chabelita, lejos de dar algunas palabras sobre el proceso, dijo desconocer el tema, pues todo lo veía Christian Domínguez.

Isabel Acevedo sobre demandas a Karla Tarazona

"Ese tema lo ve Christian, no sé cómo estará. Christian nunca me deja ver esos temas, él los ve", declaró Isabel Acevedo sobre las demandas archivadas. Incluso, cuando el reportero le preguntó si apelaría, ella dijo que no sabía qué decisión tomaría el cantante de cumbia.

Esta situación sorprendió hasta a Karen Schwarz ,la conductora del programa 'En Exclusiva'. La esposa d e Ezio Oliva criticó que Isabel Acevedo desconozca sobre un proceso legal que ella tiene contra Karla Tarazona, cuando en todos los trámites aparecerá su nombre.

"Las parejas podemos estar apoyando por un tema emocional, o qué sé yo, pero el caso lo tiene que saber ella. Decir que lo está manejando Christian no tiene nada de sentido porque está a nombre de Isabel, la demanda, no a nombre de Christian", declaró Karen Schwarz.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.