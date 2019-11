Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: "Ya no está el fastidio al costado, ella era un estorbo" | VIDEO

Karla Tarazona contó que su relación de padres con Christian Domínguez ha mejorado desde que se separó de Isabel Acevedo, a quien calificó como ‘estorbo’.



“(La relación de papás) va bien porque ahora está solo, ya no está el fastidio al costado. Mi hijo va a cumplir cuatro años y reclama a su papá, pide hacer videollamadas, él está participando en las actividades del colegio. Las cosas han cambiado para bien, está con otro ánimo y tiene muchas ganas de hacer bien las cosas”, sostuvo la conductora de ‘Válgame’.

¿Crees que Isabel alejaba a Christian de su hijo?

Por cómo se dieron las cosas, ella siempre iba a ser un estorbo para su hijo, porque no iba a permitir que mi pequeño se vincule con una mujer así.



Pronosticaron que regresarás con Domínguez...

No, para atrás ni para tomar impulso.



¿Él ha intentado coquetear contigo?

No. Las cosas están súper claras.



¿Crees que Christian tiene una relación con Pamela?

Es su vida y no me interesa. Tiene todo el derecho de rehacer su vida.