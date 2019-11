Karla Tarazona a Isabel Acevedo: "Hay que recordarles a las personas lo sin moral y sinvergüenzas que pueden ser" |FOTOS

Karla Tarazona tiene 36 años, tuvo dos relaciones que la marcaron, pero el tiempo ha curado sus heridas y no se niega a la posibilidad de volverse a enamorar, pero hace la salvedad de que el indicado debe ser un hombre que la sepa valorar y respete. También cuenta que ahora, desde que Christian Domínguez se separó de Isabel Acevedo, su relación de padres mejoró, pero afirma tajantemente que no volverá con él.



Ya falta poco para que se acabe el año... ¿cómo te está tratando el 2019?

Superbién. Estoy trabajando en ‘Radio Cumbia Mix’ y en las tardes estoy en ‘Válgame’. Los fines de semana trato de no aceptar ningún evento para compartir con mis hijos.



¿Ya curaste las heridas del pasado?

Sí. El tiempo pasó, puedo perdonar pero no olvidar. Soltar esa mochila me ayudó muchísimo para seguir avanzando.

Esa mochila tiene nombre y apellido, Christian Domínguez...

Gracias a Dios las cosas han cambiado bastante a raíz de que se separó (de Isabel Acevedo). La relación de padres mejoró y como papá es otra persona.



Dices que ‘perdonas, pero no olvidas’; sin embargo, hay un archivo de todas la demandas que Christian te hizo...

Así es. Existe un archivo televisivo, radial y de todo, pero el archivo que jamás se borrará es el de mi cabeza. Que a estas alturas lleve una buena relación con él, no quiere decir que piense en retomar la relación sentimental. Eso está más que claro, los sentimientos han cambiado. A veces las personas nos llevamos mejor como amigos que como pareja, muestra de eso somos nosotros. No es que ahora seamos ‘pinkies’, pero cuando quiere hacer algún descargo, me cuenta y lo comunico.

¿Eres su vocera, pero no su defensora?

Exacto. No soy defensora de nadie. El hecho de que trasmita lo que quiere decir no significa que esté de acuerdo con las cosas que hace.



¿Actualmente soltera o con algún saliente exclusivo?

El día que me vean de la mano con alguien es porque se trata de la persona indicada, pero tener pareja ahora no me quita el sueño. Si llega, llega. Aprendí a estar sola y a tener mi independencia. Antes de dar un paso, la pensaré un millón de veces.



Ahora que llevas una relación cordial con Christian... ¿Han tenido su ‘resbalón’?

Ni pa resbalón. Las cosas están más que claras, ya aprendí la lección.

¿Qué opinas sobre la fama de ‘olluquito’ que le hizo Vania Bludau?

Es un chiste, solo seguí la payasada del momento. Jamás me he referido a mis ex en ese ámbito (intimidad), seguí la chacota de Vania y él lo tomó muy bien.



Pero ¿el ‘olluquito’ es mito o realidad?

Como dice la canción ‘son rumores, son rumores’.



Por cierto, tienes tres hijos pequeños. ¿Complicado criarlos y educarlos?

Sí. Sobre todo cuando el papá no está presente, es una misión más difícil y complicada. A mis hijos les hablo desde el punto de vista de mujer y saben que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Mis hijos ya lo tienen bien claro.



Así como les inculcas valores y principios, me imagino que jamás permitirías que se metan con ninguna ‘resbalosa’...

No escupo al cielo. Como madre espero que mis hijos den lo mejor y sean lo mejor. Mis hijos son amorosos y siempre me preguntan cuándo voy a llevar a mi novio a la casa.

Si te dicen eso es por algo, es imposible creer que estás sola tres años...

No, pero tampoco he dicho que voy a llegar virgen al matrimonio. Si he tenido mis salidas, nada formales ni he oficializado a nadie.



O sea... ¿no te falta calorcito humano?

No me ha faltado.



Si tus saliditas no se han concretado es porque quizá temes volver a enamorarte...

Definitivamente. Ahora pienso más, porque no solo me involucro yo, también mis hijos, pero tampoco le he cerrado las puertas al amor. Ya no creo en el ‘príncipe azul’, sí en una persona que me quiera y respete.



Entonces, ¿a fin de año te harás un baño de florecimiento y también usarás trusa de color rojo para encontrar el amor?

Baño de florecimiento, sí, pero no hablemos de calzones, ¡por favor! Me traen malos recuerdos.

¿Aún guardas las prendas íntimas de la ‘Chabelita’?

A fin de año lo quemaré. A veces se necesita guardar esas cosas para recordarles a las personas lo sin moral y sinvergüenzas que pueden ser, por dejar sus prendas íntimas. Encontré calzón, brocha de maquillaje, ganchos de cabello y muchas cosas más.



¿Consideras que el karma le alcanzó a la ‘Chabelita’?

Siempre he dicho que el mundo da muchas vueltas y las cosas que haces aquí las pagas. No necesitas desearle el mal ni odiar a las personas, porque solito llega el karma.



¿Te parece un poco descarado que esté pidiendo indemnización a Christian?

Si fuera cierto eso, hasta vergüenza me daría. Ni yo que he tenido un hijo con Christian le he pedido una indemnización por todo lo que pasó en su momento. ¿Con qué cara? Pero así es la gente de fresca y natural.



¿Crees que se le cayó la careta?

Así es. Uno aparenta ser algo, pero su yo interno siempre podrá más.



Christian y Pamela Franco reconocieron que son ‘salientes exclusivos’... ¿Les deseas lo mejor?

No les deseo ni lo mejor ni lo peor, tampoco les tengo que dar la bendición. Él tiene derecho a rehacer su vida.



¿Esperas que Christian ya cuelgue los ‘chimpunes’?

Con los 36 años que tiene, ya debería estar tranquilo, con sus hijos y con la persona que deba estar.



Así como limaste asperezas con Christian... ¿Podría pasar lo mismo con Leonard León?

Ese es un tema que no voy a tocar, porque el señor no existe en la vida de mis hijos.