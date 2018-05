Karla Tarazona le respondió así a Isabel Acevedo luego de que ella la llamara 'infeliz' [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona aseguró que no es una mujer infeliz, como indicó Isabel Acevedo, pues nunca se fue de ‘viaje con un hombre casado’.



Isabel dijo que eras una ‘infeliz’...

Feliz soy porque tengo tres hijos. Feliz soy porque gracias a Dios trabajo y gané mi nombre por mi trabajo, y no porque me iba de viaje con un hombre casado. Ese es un cartel que nadie se lo quitará nunca.



Ella cree que aún no superas a Christian Domínguez...

Es que a la gente no le conviene cuando le recuerdas lo que hicieron, como no es bien vista, debe detestar que le mencionen lo que hizo. Sería infeliz si estuviera sola, triste y abandonada, pero gracias a Dios tengo tres hermosos hijos.