Karla Tarazona rechaza invitación a programa donde estaría Isabel Acevedo: "Yo no me presto para el circo"

Karla Tarazona contó que hace algunos días la invitaron a participar de una secuencia de baile en la que estaría Isabel Acevedo, pero no aceptó porque no se presta para el ‘circo’.

“Me invitaron al reality donde participa, querían que haga de jurado, pero no acepté. La relación entre ellos ya de por sí es un circo y yo no me presto para eso”, aseguró la conductora.



Además, descartó que vaya a invitarla a su programa de televisión ‘Trapitos al aire’.



“Ese día me rompo el pie o me enfermo. Como dije, no me voy a parar al costado de ella, por lo menos en estos momentos no es mi intención”, aseveró Karla Tarazona.



Karla Tarazona le responde a Isabel Acevedo