Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: "No podría respetarla porque no respetó mi casa" | VIDEO

¡Contraataca! Karla Tarazona dijo que está en contra del maltrato y violencia hacia la mujer, pero en el caso de ‘Chabelita’ no podría respetarla.

“Lo que pasa es que han malinterpretado mis comentarios. Me preguntaron qué opinaba del ratón Mickey, yo solo dije que cuando son chiquitos les dicen ratoncitos, luego ratón hasta que llega a rata, y de ahí a muca (ríe), por eso fue el comentario, pero jamás haría alusión a alguien, sobre todo a ella”, indicó Karla.

Entonces, ¿jamás hablarías mal de una mujer?

​Hay mujeres a las que sí respeto. Estoy en contra de la violencia hacia la mujer, pero en mi situación no podría respetar a alguien que no respetó mi casa.

Muchas personas te critican porque hablas de los papás de tus hijos...

Claro, o sea alguien se porta mal y debería salir y decir: Todo es felicidad, todo está bien y ponerles la estrella en la frente como buenos papás. Pero no soy así, siempre he sido una persona sincera y clara. Cuando algo esté bien, lo diré, y cuando esté mal, también. No he sido hipócrita nunca, siempre digo las cosas con punto y coma, porque para mí es lo correcto decirlas como son. No tengo por qué disfrazar a nadie.

¿Mónica Cabrejos fue una de ellas?

Mi amor, no tengo tiempo para promocionar eventos de otras personas, déjenla. Que se promocione sola, como no hay nadie que le conteste tiene que agarrar a otra, pero se equivocó conmigo, nunca le he respondido y tampoco me interesa hacerlo.



¿La ignoras?

Me hace feliz que mis amigas sean felices, como es el caso de mi amiga Sara Manrique y su embarazo.