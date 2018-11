Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: "Esa sinvergüenza se metió a mi casa cuando ya viajaba con Christian Domínguez" 

‘Todo el Perú lo sabe’, dijo Karla Tarazona sobre el calificativo de ‘la otra’ que tiene ‘Chabelita’, tal como lo dijo hace unos días Janet Barboza.



Karla, hace unos días Janet Barboza dijo que Isabel ‘siempre será la otra’ y que hasta en su lápida estará escrito. ¿Qué te parece?

Es el sentir de muchas personas que se dan cuenta de cuál es la verdad, todo el Perú lo sabe. Es la realidad, porque así se hizo conocida y eso nadie se lo quitará, sobre todo si existen pruebas. Fue tan sinvergüenza de meterse en mi casa cuando ya viajaba con el señor (Christian), pese a que él tenía pareja. Las personas son inteligentes, se dan cuenta y Janet es muy inteligente para ver la verdad.



¿Eres amiga de Janet?

Nos conocemos, pero no le he pedido que me defienda. Ella, como madre y muchas otras madres que me escriben, respalda eso.



Christian comentó que le parece tonto y que le da pena los comentarios que hiciste sobre su viaje a Disney. Además, resaltó que Isabel es ‘su vida’ y que nadie opacará su felicidad...

Que sea feliz, no me interesa la vida de esos dos. Ando concentrada en mis cosas y preparando algo muy bonito para mis hijos, quienes se merecen todo. Pronto les daré su sorpresa. Está bajo siete llaves y ellos están emocionados.



Mónica Cabrejos dijo que eras una persona ‘machista’ y que no dejas ser felices a tus exparejas.

No estoy para promocionar a nadie, que se promocione sola. No me interesa lo que diga, más bien quiero felicitar a mi amiga Sara Manrique, que será mamá por segunda vez.