Karla Tarazona: "Jamas volvería con Christian Domínguez"

Karla Tarazona se pronunció sobre los rumores que señalan que Christian Domínguez terminó su relación con Isabel Acevedo porque la bailarina le habría prohibido que vea a su hijo y aclaró que no volvería con el cumbiambero.



Karla, se dice que el motivo de la ruptura entre Christian e Isabel fue porque ella no quería que vea a tu hijo... ¿Es cierto?

Nada me sorprendería. Si fuera cierto, qué lástima porque ahí te das cuenta del tipo de mujer que es. Lo que sí puedo decir es que desde que ellos terminaron, él está más cerca y pendiente de su hijo. El amor entre dos personas se puede acabar, pero nada ni nadie podrá con el amor de un padre con su hijo.



¿La relación de padres entre ustedes es más cordial ahora?

Si nos podemos llevar súper como padres, bienvenido sea, pero solo por él (su hijo), porque retroceder, ni para tomar impulso.



Se especula que sigue saliendo con Pamela Franco, ¿qué te parece ella?

Una chica buena onda, me cae bien y es muy guapa. Si están o no es cosa de ellos, pero harían bonita pareja.



‘SE ENCAPRICHÓ’

Por otro lado, Rosa Arenas, madre de Isabel Acevedo, reconoció que su hija se encaprichó con Domínguez.



“Isabel es una chica de poco mundo y se encaprichó. Por un tiempo, él (Christian) estuvo quieto, fueron tres años, pero luego volvió a las andadas”, indicó la madre de ‘Chabelita.

Además, calificó como ‘mujer sin valores’ a Pamela Franco.

“Jamás aceptaría que mi hija salga a las 3 de la mañana a ver a un amigo, las que salen son mujeres sin valores”, agregó en ‘En boca de todos’.