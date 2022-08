Karla Tarazona y Rafel Fernández decidieron ponerle punto final a su matrimonio esta semana. Sin embargo, muchos fanáticos de la exparejita se vienen preguntando qué pasará con el viaje a Disney que planearon con los hijos de la conductora de televisión para diciembre de este año.

La polémica por el viaje comenzó en junio de 2022, cuando las vacaciones de Karla, sus hijos y el ‘Rey de los huevos’ en Estados Unidos se vieron truncadas por la negativa de Leonard León de permitir que sus hijos salgan fuera del país.

En ese momento, la también locutora de radio y su todavía esposo se enlazaron con Magaly Tv La Firme y ella rompió en llanto por la impotencia de no poder viajar, aunque aseguró que inciarían un proceso legal para poder salir del Perú en diciembre de este año.

Por su parte, Rafael Fernández consoló a su esposa y explicó que tendrían que solicitarle al juez que les otorgue un permiso para poder viajar con los menores. Asimismo, aseguró que no quiere ocupar el lugar del cumbiambero.

“Yo soy papá, no lo podía creer cuando no se firmó el papel, yo creía que iba firmar y los chicos iban a estar bien. Es algo ilógico, si estás viendo que tus hijos tienen un beneficio, no tienes por qué truncarlo. Yo jamás, por mi lado, permitiría que trunquen el hecho de que él pueda llevarlos, pasar tiempo con ellos, creo que es el derecho que tiene un padre, por más que aporte o no aporte, pero los chicos necesitan a su papá y yo no puedo ponerme su nombre, no me corresponde, yo puedo apoyar pero no suplantar su nombre. Yo nunca les hablo mal de su papá, pero esto queda grabado ” , indicó el empresario.

En ese sentido, anunció que el próximo paso que tomarían sería solicitar el permiso de viaje directamente al juez y más adelante, una medida más fuerte. “O una medida mucho más drástrica, donde pasa la tenencia completa para Karla, pero para eso hay que demostrar muchas cosas y demora un poco, pero se va tener que comenzar hacer”, acotó el ‘huevero’.

Un mes después, Karla Tarazona brindó una entrevista para el diario La República y prometió que de todas maneras viajarían en diciembre de 2022. “Hemos juntado para diciembre, para hacer vacaciones más largas y ya fuera del país. Quiero ir a ver a las princesas (en Disney)”, aseguró.

Además, la conductora de televisión aseguró que no dejará que su exesposo malogre sus planes familiares y anunció que está iniciando los trámites legales para que un juez pueda concederle el permiso de salida del país a sus hijos sin autorización de su padre.

“Todo son procesos que van avanzando, gracias a Dios, como siempre lo dije, todo tiene su momento. Si a las buenas no nos entiende (Leonard León), entonces lo haremos de forma judicial como se está haciendo”, acotó.

¿QUÉ PASARÁ CON EL VIAJE A DISNEY DE KARLA TARAZONA Y SUS HIJOS?

Aunque Karla Tarazona ya no tiene una relación sentimental con Rafael Fernández, todo indicaría que de todas formas viajará con sus tres hijos a Disney en diciembre de este año, ya que en una reciente entrevista aseguró que no depende económicamente de su todavía esposo y que sus niños están ilusionados con sus vacaciones.

“Dicen que gracias a él tengo plata y no es así. Las personas que me conocen saben cómo poco a poco he ido creciendo y nunca he necesitado a una persona a mi costado para sobresalir”, acotó.

¿SE LE ACABÓ EL AMOR A RAFAEL FERNÁNDEZ?

Aunque Karla Tarazona no desea pronunciarse sobre el difícil momento que atraviesa, trascendió que está triste y que la razón del fin de su matrimonio sería que ‘el amor’ que su esposo sentía por ella se habría desvanecido. También se supo que la conductora del programa ‘D’mañana’ continuaría con sus labores en la radio y televisión, y que ‘seguirá adelante por sus hijos’, como afirmó en la foto que posteó a los poco minutos de anunciar su separación.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona y Rafael Fernández se separaron: Este sería el motivo del fin de su matrimonio

Karla encuentra consuelo en sus hijos tras anunciar separación de Rafael Fernández: “Mi mayor fuerza, siempre pa lante”

Hace solo una semana el ‘huevero’ enseñaba ciclismo a los hijos de Karla: “Es un deportista extremo y arriesgado, por eso se casó”