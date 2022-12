Kurt Villavicencio brindó una entrevista a la periodista Kathy Sheen para su canal de YouTube ‘Más Farándula’. El conductor de ‘D Mañana’ se confesó con la exreportera y no dudó en comentar el estado de su compañera de programa, Karla Tarazona, quien se encuentra soltera desde que terminó su matrimonio con Rafael Fernández.

EL popular ‘Metiche’ deslizó que la ‘Tarazona’ estaría en un romance con Marcelo Thompson, su entrenador. “Yo se lo he preguntado mil veces si tiene una relación con él y me ha dicho que no y no y no, pero yo creo que ahí hay algo. Cuando ha venido al programa siento que cuando conversan hay algo más que personal trainer y alumna, como que algo fluye ”, dijo.

KARLA TARAZONA REACCIONA A AMPAY DEL HUEVERO

Las imágenes del ‘Rey de los Huevos’ Rafael Fernández abrazado de una misteriosa mujer, generaron especulaciones sobe el inicio de un nuevo romance del empresario. Al respecto Karla Tarazona dejó en claro, que esto la tiene sin cuidado. “No nos une nada”, aclaró.

En declaraciones para El Popular, Karla manifestó que ‘le desea todo el mundo que sea muy feliz’, además, que todos tienen derecho a ‘rehacer nuestras vidas’.

Añadió que tiene ansías por poder firmar los papeles de divorcio. “Al fin y al cabo, a él y a mí no nos une nada. No tenemos hijos y cuando ya no hay amor en una relación, pues cada uno mejor continuar su camino”, manifestó.

La conductora de D’Mañana también descartó tener comunicación alguna con Rafael Fernández. “Cero comunicación. La única comunicación que tengo es con los papás de mis hijos; pero en este caso no hay nada que nos una. Entonces cada uno por su camino y todos felices”, expresó.

Kurt Villavicencio aseguró que ve más que amistad en la relación entre Karla Tarazona y Marcelo Thompson.

TE PUEDE INTERESAR

Gabriela Serpa no quiere abrir OnlyFans: “No, yo quiero conseguir un esposo”

Melissa Paredes sufre fuerte caída horas antes de la final de El Gran Show: “Nos asustamos”, dice el Activador

Flavia Laos se reencontró con Austin Palao en Londres y asegura que la relación marcha bien