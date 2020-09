Karla Tarazona dijo que solo la gente que no es feliz puede hablar de temas privados, al señalar que su novio Rafael Fernández no puede tener hijos.

Karla, ahora Luciana Onetti asegura que Rafael no puede tener hijos...

¿Ahora se preocupan de que no pueda tener hijos? ¡Por Dios!

¿Luciana fue pareja de tu novio?

Es otra que no puede ser feliz, no fueron pareja, solo salieron. (Ellas) sufren porque no las oficializaron.

¿Es cierto que no puede tener más hijos?

Es papá de tres, el último tiene 16 años, qué tanto les preocupa...

¿Tu novio se hizo la vasectomía?

No. Acepto que quieran pelearse porque no me oficializaste, pero meterse con temas privados...