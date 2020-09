FUEGOOOO. La expareja de Rafael Fernández, quien ahora es el prometido de Karla Tarazona, rompió su silencio el último viernes y reveló que el exitoso empresario habría estado ‘jugando a doble cachete’ con ella y la locutora de radio.

En una entrevista para el programa de Rodrigo González ‘Amor y Fuego’, la popular ‘Mortificada’ habló con despecho y les dio la bendición. “Que se casen y tenga su hija... creo que ella quiere asegurarse otra manuntención. Soy una chica criada de una manera muy diferente a la señora Karla Tarazona, tengo estudios universitarios y trabajo”, indicó.

Paola Félix aseguró que mantuvo una relación de 15 años con su ex y que luego de terminar y regresar en varias oportunidades, decidieron volver en julio de 2019. Sin embargo, Rafael le habría pedido un tiempo en marzo, porque se sentía saturado.

"En agosto entré a su Instagram y me di cuenta de que seguía a la señora Tarazona”, dijo en conversación con Peluchín. Asimismo, contó que la última vez que lo vio fue el 29 de julio pasado, por su cumpleaños. "Hemos tenido conversaciones íntimas hasta el 9 de agosto, ya no éramos enamorados, pero eran conversaciones de adultos”, agregó.

‘La Mortificada’ indicó que no está segura si Karla Tarazona se metió en su relación. “Creo que me estaba meciendo cuando ya estaba con ella. No estoy segura de las fechas, pero no sé en qué momento comenzó con la señora y la pidió”, afirmó.

Finalmente, acusó a la locutora de radio de mandar a sus ‘tarazonalovers’ a insultarla en Instagram.

