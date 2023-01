Karla Tarazona protagonizó un video en TikTok en el que aparece haciendo su propia versión de “Shakira BZRP Music Session #53″, el reciente tema que estrenó la colombiana Shakira y Bizarrap en donde lanza indirectas a Gerard Piqué por su presunta infidelidad con Clara Chía Marti.

LEE TAMBIÉN: Así fue la reacción del padre de Piqué tras escuchar la canción de Shakira y Bizarrap

En el clip, la conductora de “Préndete” aparece cantando a viva voz dentro de una cabina de locución. “Una loca como yo no está pa’ tacaños, una loca como yo no está pa’ misios como tú. A ti te quedé grande y por eso te vas a quedar solito tú”, se escucha cantar a Karla Tarazona.

Tras la publicación del video, varios internautas coincidieron que el video estaría dirigido a su exesposo el empresario Rafael Fernández, pues muchos creen que el ‘Rey de los huevos’ no es tan millonario como aparenta. Como se recuerda, en el pasado se dio a conocer que parte de los lujos que exhibía le pertenecían a su padre Manolo Fernández.

“Karlita te demoraste mucho, ya era hora. Hubieras facturado mucho masss a tiempo jajaja”, “Karla me hiciste reír”, “Justo lo dicho”, “Muy bien Karla a facturar se ha dicho”, “Todas a facturar. Ha llegado nuestro momento”, son algunas reacciones de sus fanáticos.

Karla ‘enfurece’ por “huevín”, pero Metiche la cuadra

¡UYYY! En Préndete presentó al cuarto conductor del espacio y Karla Tarazona se mostró visiblemente molesta, ya que se trata de “huevín”, en clara alusión a su exesposo Rafael Fernández, conocido como el ‘Rey de los Huevos’ por su empresa dedicada a ese rubro.

“ Me parece una falta de respeto lo que están haciendo porque no han traído un gato, un brasilero, porque siempre tengo que ser la piñata de todos. Esto ya me parece demasiado ya, no me voy a prestar para este circo porque a mí nadie me dijo nada”, dijo la conductora.

Sin embargo, su compañero Metiche la cuadró en una y afirmó que ella tenía muchas exparejas con las que no tuvo un buen final. “ Ay Karla tienes tantos ex en tu vida que te han pagado mal que pueden desfilar un montón de muñecos”, indicó Kurt Villavicencio.