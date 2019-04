Karla Tarazona le advierte a Christian Domínguez: "Así como a mí me jod...ron dos años, ahora toca el vuelto"

Karla Tarazona dijo que le ‘tocará su vuelto’ a Christian Domínguez al saber que la demanda que le entabló por difamación fue desestimada.



“Es caso cerrado y ahora le toca el vuelto. Él me demandó por difamación, pero le gané en primera instancia, apeló tarde y archivaron el caso”, dijo Karla Tarazona.



“Dije que iba a llegar hasta el final, porque así como tiene plata para demandar, ahora que se prepare. Que nadie me diga perdona, olvida, porque en estos dos años que duró este proceso he perdido dinero y tiempo que debí pasar con mis hijos. Si a otro no le importó, a mí tampoco”, detalló.

“Mi abogado se está encargando de todo y así como a mí me jodieron dos años, ahora toca el vuelto porque yo me chupé todo esto con Valentino bebito, encima con juicios”, contó.