Karla Tarazona le contestó con todo a Liz Benites, la manager de Giuliana Rengifo, quien la semana pasada empujó a un reportero de ‘D’ Mañana’ cuando quiso entrevistar a la cantante. Por si fuera poco, insultó a la conductora llamándola ‘tarada’.

“¿Quién es la artista? ¿ella o Giuliana? ¿pregunto no? Porque el reportero iba a entrevistar a Giuliana, no iba a preguntarte a ti si es verdad lo que contó Arantxa, que le quisite pegar en la discoteca”, dijo indignada la exesposa del Rey de los huevos.

En ese sentido, aseguró que siempre ha ‘apechugado’ cada vez que la atacan y que cuando se va a su casa, este tipo de problemas no le roban el sueño, aunque sí consideró su actitud como una falta de respeto.

“Acá nadie te ha faltado el respeto, sí, me pareces una persona corriente, a la cual no le tengo que guardar respeto, sin embargo, lo he hecho, pese a verte cómo andas peleándote. Quiero pedir disculpas a las señoras callejoneras porque en la nota las mencionaron, a esa señora ya no sabemos cómo decirle. Te vemos gritando, se te ve siempre de manera prepotente ¿eres manager o seguridad? ”, dijo Karla Tarazona.

En ese momento, Metiche aseguró que Liz Benites también ha trabajado como representante de Kike Suero, lo que despertó la reacción de la conductora. “Mira con quién andas y te diré quién eres. Ahora entiendo por qué la otra (Giuliana) se para peleando porque mira el ejemplo que tiene al costado”, acotó.

Por otro lado, Karla Tarazona aseguró que escoge a sus enemigos y le pidió ubicarse. “La artista no eres tú, la artista es Giuliana. Cuántas veces la he presentado y nunca nos hemos faltado el respeto en un escenario, porque cada una sabe su chamba. Cuando se burlaron de su sobrepeso acá todos la defendimos, pero tampoco voy a permitir que venga esta clase de mujer a querer insultarme, a cuenta de qué, quién eres tú, a quién le has ganado, qué es lo que haces... ¿manager? eso no es ser manager”, indicó indignada.

La conductora también aseguró que no permitirá que le falten el respeto a su reportero. “Trabaja en producción acá, no puede venir alguien como tú a querer levantarle la mano o empujarlo. Qué cosa quieres, que te falten el respeto cuando eres la primera en faltar el respeto, ahí sí me molesto, porque ese chico está cumpliendo su trabajo... ahí se pinta qué tipo de persona y qué corriente es ”, dijo.

Finalmente, le pidió que aprenda a respetar a las personas. “No voy a pelear con ella, la artista es Giuliana, ella quién es, se supone que la manager cuida a su artista, se supone que no tendría que dar qué hablar, por eso digo, mira con quién andas y te diré quién eres”, indicó Karla Tarazona.

“Tener ese tipo de personas que se creen matonas, insultan y hasta insultan a los reporteros, así no vas a llegar a ningún lado” , le recomendó a Giuliana Rengifo.

