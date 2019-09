Karla Tarazona le da con palo a 'la Chabelita' Isabel Acevedo | FOTOS

Karla Tarazona arremetió contra la bailarina Isabel Acevedo, quien aseguró que tiene la conciencia tranquila y negó que se haya metido en la relación amorosa que tenía la animadora con Christian Domínguez.

“Ella quiere vender el cuento de que no sabía (que Christian seguía con ella) y que estaba separado. Yo le puedo creer a alguien que no es parte de mi círculo, pero no le puedo creer a una persona que compartía conmigo muchísimos momentos, en discotecas y eventos. Salíamos juntos, ella con su novio (Kervin Valdizán) y yo con Christian. Ella compartía con nosotros y sabía la verdad. Y eso que he sido bien modesta (en ‘El valor de la verdad’) para mostrar cosas que ya se han visto en televisión”, expresó Tarazona, quien añadió que la ‘Chabelita’ debería reconocer que se metió en la relación.

“Si yo ‘metí la pata’, la ‘metí’ y pido disculpas, pero no puedes seguir entercada y decir que no”, acotó.

Asimismo, Tarazona lamentó que la bailarina haya traicionado su confianza, pues resaltó que tuvo más de un gesto de atención con ella durante el tiempo que eran amigas.

“Hubo una ocasión en que estaba delicada de salud y le preparé una dieta de pollo. Yo dije: ‘Pucha, están trabajando todo el día, por aquí y por allá. Pobrecitos. Hay que mandarle algo’”, declaró en el programa ‘Válgame Dios’.

