Karla Tarazona habló acerca de Jorge Sarmiento, el hermano de John Kelvin, que le recordó que tuvo un romance con el cantante de cumbia a principios de la década de los 2000.

La conductora de televisión indicó que no está incitando al odio contra John Kelvin, tal como aseguró Sarmiento. Como se recuerda, la exmodelo expresó que no iría a ningún concierto de la expareja de Dalia Durán.

“El señor ese menciona que uno incita el odio, no, acá nadie incita al odio, porque así como yo, muchas personas más del país le parece reprochable que un hombre golpee de la forma en que golpeó tu hermano a Dalia Durán”

“La gente elige, la gente decide si va o no, en mi opinión, yo no animaría o iría un evento donde hay un hombre como ese” , expresó Tarazona.

Por último, Karla aclaró que ella seguirá criticando a John Kelvin y el hecho de que haya salido con él no será un impedimento para hacerlo cuando sea necesario: “A mi nadie me va a callar.

“El que haya salido, el que me lo haya chapado, si es mi familia, exesposo, sea quien sea y comete un delito, yo no me voy a quedar callada porque no soy alcahuete de nada”.

