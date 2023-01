En su cara. Melissa Paredes debutó en el nuevo programa matutino de Panamericana Televisión, ‘Préndete’, en donde fue recibida por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Sin embargo, no esperó el comentario de la expareja de Ricardo Fernández.

Karla no tuvo reparos para decirle a Melissa Paredes que su novio, Anthony Aranda, no es de su agrado, algo que sorprendió a la influencer y al propio ‘Metiche’.

“Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae” , expresó Tarazona, a lo que ‘Metiche’ agregó: “A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien”.

Melissa no se quedó callada y salió en defensa de su pareja: ”Porque lo meten acá a él. A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no”, expresó algo incómoda la conductora de televisión

Karla Tarazona le manda ‘chiquita’ a Melissa Paredes

Karla le manda ‘chiquita’ a Melissa en su debut en Panamericana: “Tu enamorado no me cae”. Video: Panamerica TV

