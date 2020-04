Unen fuerzas. Karla Tarazona mantuvo una conversación con la ex pareja de Leonard León, Viviana Montaño. Ambas hablaron sobre el comportamiento agresivo del cantante.

Tras llamarla tóxica, Karla Tarazona recordó la sentencia por agresión que tienen el cantante Leonard León. El cumbiambero se mostró furioso en sus redes sociales y desestimó la denuncia: “Eso fue un problema mediático sino estaría en el sistema. Espero que tú sí seas procesada penalmente y dejes de mencionarme a mí”, indicó el intérprete de " Mi dulce muñequita".

Esta respuesta generó la indignación de Karla Tarazona, quien decidió entrevistar a Vivana Montaño, quien denunció en 2014 a Leonard León por lesiones dolosas, violencia física y psicológica. La joven, que actualmente se desempeña como diseñadora de modas, se mostró furiosa con el cantante y lo tildó de mentiroso.

“Mi denuncia fue por maltrato, violencia física, yo no sé por qué él esta mintiendo, de verdad me causa, esto ha sido hace tanto tiempo y me sigue dando indignación como mujer. Yo no he hablado porque tengo mi familia (..) fui muy chibola en ese entonces (...) como ya pasó el tiempo me sigue causando indignación, cuando yo escucho que dice que es mentira. Jamás fue así, no fue por un tema mediático, yo terminé mi carrera, estoy por chiclayo, nunca me metí a la pantalla”, indicó Viviana en entrevista con Karla Tarazona.

Además, Viviana precisó que Leonard León había sido sentenciado. “Yo si lo denuncie por maltrato y fue recontra sentenciado, yo no lo seguí porque yo pedí que lo dejaran ahí por un tema de vergüenza en ese tiempo porque estaba en la universidad, no quería que salga esto a las pantallas”, continúa la diseñadora de modas y ex pareja del cantante.

“El proceso lo llevamos hasta el final y salió sentenciado, él tenía que irse a firmar para que limpie las calles, él no se iba, él mandaba, así me decían, no sé si el cumplió o no, me sentí bien cuando fue sentenciado (...)él sigue mintiendo, sentencia es sentencia, él es un hombre que está sentenciado y punto”, finaliza Viviana, quien le muestra su apoyo en todo momento a Karla Tarazona.

LA TILDA DE TÓXICA

Karla Tarazona arremetió con todo contra el padre de sus hijos. La conductora se burló de que Leonard León se queje sobre las pensiones que cobran los colegios, a pesar de que no se hace cargo de sus pequeños. El cantante respondió tildando de tóxica a la conductora y diciendo que los niños son becados. Tarazona no soportó el insulto y mostró pruebas de que el cumbiambero no le pagó la mensualidad de abril y que sus hijos no tienen beca en la institución que estudian.

Ni el coronavirus frena sus peleas. Karla Tarazona se mostró más dura que nunca con Leonard León por tildarla de tóxica, la conductora le recordó al cantante que tiene una sentencia por violencia contra la mujer. “Que más tóxico que eso”, escribió la conductora de televisión en su cuenta de Instagram.

Además, Leonard León indicó que siempre le pasa la pensión de sus hijos, sin embargo, que este mes por la pandemia y por la enfermedad que le aqueja no pudo hacerlo. No obstante, Karla Tarazona indicó que ella no puede poner de excusa la pandemia porque sus hijos igual necesitan qué comer.

Karla Tarazona continuó quejándose sobre la actitud de Leonard León y mostró chats con el director del colegio, en los cuales se afirma que los menores no son becados como habría dicho el cantante. “Eso pasa por no estar presente en la educación y formación de tus hijos. No todo es plata encima atrasada”, finalizó la conductora en sus historias de Instagram.

Leonard León acusado por agresión