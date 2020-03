Le da con palo. Tras hacerse público el estado de salud de Leonard León: el cantante dio positivo a Coronavirus. Los usuarios de redes sociales le preguntan a Karla Tarazona sobre la situación de los hijos que tuvo con el cumbiambero.

Leonard León informó a la opinión pública de que dio positivo para coronavirus. En la entrevista que mantuvo con “En Boca de Todos”, el cantante contó cómo le afecta esta situación. Además, dijo que extrañaba a su hija. “Extraño a mi hija, pero así se han dado las cosas, hay que tener paciencia”, indicó. No obstante, evitó referirse a los hijos que tiene con Karla Tarazona. Este silencio fue revelador.

Al respecto, Karla Tarazona fue consultada por los usuarios de redes sociales. “Ojalá Leonard no haya sido tan irresponsable como es, y no haya ido a ver a los bebés sabiendo que podía estar infectado”, le comentó @coryesth a la conductora de televisión en su cuenta de Instagram. La respuesta de la también locutora radial dejó sorprendido a más de uno.

“No los ve hace un año casi así que relax mis hijos están bien cuidados”, respondió Karla Tarazona. Esta no sería la primera vez que la conductora de televisión hace una acusación de este tipo contra su ex pareja y padre de sus hijos. En diciembre de 2019, Tarazona indicó que Leonard León no saludó a sus hijos por Navidad.

“No llamó ni dio señales de humo. De repente no tenía señal en donde vive [risas]. Seguro estará esperando que la jueza le diga: ‘Anda a verlos’, porque nadie le prohíbe ver a los bebes y eso demuestra que no soy una persona intransigente”, dijo a este diario.

Como se recuerda, El cantante Leonard León confirmó en el programa ’En boca de todos’ que es portador del coronavirus. Como se recuerda, el intérprete llegó al Perú procedente de Europa, el pasado viernes, con síntomas de esta enfermedad. Cinco días después, reveló los resultados en TV y contó detalles de su estado de salud.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, dijo el cantante en el programa de América TV.

