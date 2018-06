Karla Tarazona: ¿Leonard León pasará el Día del Padre con sus hijos? Ella nos dice esto [FOTOS]

Karla Tarazona se cansó de ser ‘buenita’ con Leonard León y dijo que acatará lo que los jueces dictaminen, así él tenga que ir a la cárcel.

“Han pasado los años y dadas las circunstancias, hay que actuar de otra manera. Antes decía que no (quería verlo preso), porque es el papá de mis hijos, pero cada persona debe recibir lo que merece. Si es la cárcel o si es un castigo, será lo que el juez dictamine. No tendré compasión, no vale la pena”, refirió Karla Tarazona.

¿Leonard celebrará el Día del Padre’ con sus dos hijos?

No tengo comunicación con él y el domingo mi hijo tiene campeonato de fútbol.