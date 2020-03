Que tome agua. Leonard León se mostró muy mortificado por las declaraciones que hizo Karla Tarazona sobre que no ve a sus hijos hace un año. El cantante utilizó su cuenta de Instagram para insultar a la madre de sus hijos.

Leonard León informó a la opinión pública de que dio positivo para coronavirus. En la entrevista que mantuvo con “En Boca de Todos”, el cantante contó cómo le afecta esta situación. Además, dijo que extrañaba a su hija. “Extraño a mi hija, pero así se han dado las cosas, hay que tener paciencia”, indicó. No obstante, evitó referirse a los hijos que tiene con Karla Tarazona. Este silencio fue revelador.

Al respecto, Karla Tarazona fue consultada por los usuarios de redes sociales. “Ojalá Leonard no haya sido tan irresponsable como es, y no haya ido a ver a los bebés sabiendo que podía estar infectado”, le comentó @coryesth a la conductora de televisión en su cuenta de Instagram. La respuesta de la también locutora radial dejó sorprendido a más de uno.

“No los ve hace un año casi así que relax mis hijos están bien cuidados”, respondió Karla Tarazona. Esta no sería la primera vez que la conductora de televisión hace una acusación de este tipo contra su ex pareja y padre de sus hijos. En diciembre de 2019, Tarazona indicó que Leonard León no saludó a sus hijos por Navidad.

“Ya me parecía raro que no salga hablar la sin talento, la aprovechadora, la fracasada(...) Dedícate a tu vida que es lo que siempre se te pide, pero qué se puede esperar de ti que hasta cuando entras al baño es noticia para ti, conchán”, escribió Leonard León en su cuenta de Instagram sobre las declaraciones que hizo Karla Tarazona.

La figura televisiva fue informada de esto a través de Rodrigo González. Al leer estas declaraciones, Karla Tarazona le envío un mensaje a Peluchín para referirse a los insultos de Leonard León contra su persona. “Cuando no ese canal lavándole la cara a la gente (se refiere a América Televisión) en fin. Gracias a Dios, Leonard sanó entro en cuarentena de sus hijos hace casi un año, así que si no los buscó sano, imagino que ahora menos”, fue su respuesta.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)

